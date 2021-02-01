Зливав інформацію ФСБ РФ: командиру Нацгвардії загрожує 15 років за зраду

Головне слідче управління СБ України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо командира підрозділу Нацгвардії, який підозрюється у державній зраді.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії був завербований співробітниками спецслужб Російської Федерації і передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Він також надавав відомості щодо участі іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду.
Встановлено, що вказані дії завдають шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.
За ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) КК України військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше писалося, що суд дав 4 роки позбавлення волі жінці-військовослужбовцю Нацгвардії за співпрацю з російськими спецслужбами.
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