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Зливав інформацію ФСБ РФ: командиру Нацгвардії загрожує 15 років за зраду

1 лютого, 14:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Зрадник за гроші видавав ворогу інформацію про дислокацію свого підрозділу

Головне слідче управління СБ України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо командира підрозділу Нацгвардії, який підозрюється у державній зраді.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії був завербований співробітниками спецслужб Російської Федерації і передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Він також надавав відомості щодо участі іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду.

Встановлено, що вказані дії завдають шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.

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Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

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За ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) КК України військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Держзрада командира підрозділу Нацгвардії. Джерело: СБУ

Нагадаємо, раніше писалося, що суд дав 4 роки позбавлення волі жінці-військовослужбовцю Нацгвардії за співпрацю з російськими спецслужбами.

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СБУ зрада зрада нацгвардія НГУ зрадник

Джерело: Сьогодні

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