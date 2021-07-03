Вершкове масло без масла. Що продають українцям – результати експертизи (відео)

Журналісти "Сьогодні" розібралися, як нас обманюють і чому не варто вірити тому, що написано про склад вершкового масла

Більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, - фальсифікат. / Фото: Pixabay

Кожна друга пачка вершкового масла в Україні – підробка. Зовні відрізнити фальсифікат від справжнього майже неможливо. Деякі виробники у складі зазначають тільки молочні жири.

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Щоб перевірити їх на чесність, кореспондентка "Сьогодні" Марина Барба купила масло в магазині, на ринку і замовила в інтернеті. А всі зразки передала на експертизу.

Деякі продавці купують масло в інтернеті. Звичайно, без документів і гарантій від виробника. Збувають тільки ящиками, найдешевша пропозиція – 15 гривень 50 копійок за пачку.

Продавець по телефону сказав "Сьогодні", що продає на тиждень по дві з половиною тонни масла, а в сезон близько п'яти тонн.

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"Ви можете зберегти мій номер. Я працюю і побачите, у вас воно теж піде. Єдине, що хотів би вам сказати, що це не масло, а спред", – говорить співрозмовник.

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Місце виробництва засекречено, а продавець запевняє, що ніхто не скаржився.

"Сьогодні" провели експеримент і спробували продати масло на вулиці за привабливою ціною – 25 гривень за 200 грам. Охочих виявилося багато. За годину зібралося шестеро покупців і тільки один з них поцікавився терміном придатності і місцем виробництва. Їм всім повернули гроші і розповіли, що масло підробка.

За результатами експертизи з'ясувалося, що це масло на 98% складається з рослинних жирів невідомого походження, а не з вершків. Теж саме і з маслом з ринку. Не обдурив споживача тільки популярний виробник, продукт якого ми купили у супермаркеті.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні активно продають фальсифікат на ринку кави.

Також нагадаємо, журналісти "Сьогодні" перевірили дешеву червону ікру, яку продають українцям. Як і очікувалося, купувати її вкрай небажано.