Зламані череп та стегна: в якому стані трирічні двійнята, батьки яких загинули в ДТП в Харкові

Хлопчик протягом дня був двічі прооперований, також йому видалили селезінку

Двоє дітей в лікарні в стабільно тяжкому стані. / Фото: Колаж: Сьогодні

Трирічні хлопчик і дівчинка, які вижили в аварії в Харкові 12 січня, зазнали серйозних травм і перебувають під наглядом лікарів.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

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В якому стані діти

Хлопчик: діагностована відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, перелом стегна, також йому видалили селезінку.

діагностована відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, перелом стегна, також йому видалили селезінку. Дівчинка: переломи обох стегон.

Вже проведені необхідні нейрохірургічні та хірургічні операції, стан дітей стабільно тяжкий. 13 січня до них приїдуть травматологи з міської клінічної лікарні №17, які також нададуть допомогу.

З ким житимуть діти після смерті батьків

Це діти з харківської родини, вони живуть на вулиці Наталії Ужвій. У них є дві бабусі, які чергують зараз у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, їм дозволено там перебувати. Є також дідусь, тітка.

За даними Харківської міськради, над дітьми оформлятиметься опіка з боку бабусь.

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Як сталася аварія

Зранку 12 січня на Окружній дорозі міста Харків водій Kia вилетів на зустрічну смугу для обгону та протаранив таксі, яке їхало назустріч. Від удару автомобіль таксі відкинуло у відбійник. В результаті загинули водій Kia та водій Toyota (авто таксі) зі своєю дружиною. Двоє трирічних дітей таксиста потрапили до лікарні у тяжкому стані.

Згодом стало відомо, що водій (1990 року народження) почав працювати у службі нещодавно, з кінця грудня, та орендував автомобіль. У момент аварії він використав авто в особистих цілях та перевозив свою дружину (1992 року народження) з трирічними двійнятами.

Також з'явилася інформація, що водія автомобіля Kia тричі за осінь ловили п'яним за кермом, однак посвідчення водія не встигли відібрати у судовому порядку.

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