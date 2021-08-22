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"Сволочі". У кремлівської пропагандистки Скабєєвої трапилася істерика через "Путін х*йло" на репетиції параду в Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 серпня, 11:57
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Вона вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський покарав винних і публічно вибачився
Військові на Хрещатику. Фото: колаж "Сьогодні"
Військові на Хрещатику. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вже вдруге за останній час влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло" вже кілька разів прозвучало на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

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Відео опублікував паблік Типова Україна в Telegram.

Ведуча ображала Збройні сили України в ефірі передачі на російському ТБ.

"Українське Міноборони офіційно визнало, що це не фейк. Більш того, сьогодні була нова репетиція – і ці сволоти знову вийшли, в надії на транзит газу, з цими пекельними кричалками. Вони в захваті, вони пишаються, а найбільш пробиті стверджують, що це має стати офіційним армійським привітанням", – сказала в ефірі Скабєєва.

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За її словами, Президент України Володимир Зеленський, повинен знайти винних і покарати їх. А крім того, публічно вибачитися.

Скандали в ефірі Скабєєвої

Ольга Скабєєва – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розірвати відносини.

Не дивно, що пісня "Путін х*йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у жінки істерику.

Раніше ми писали, що російська ведуча-пропагандістка Ольга Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйонах геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.

До речі, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабеевой.

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