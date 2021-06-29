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Складна, але планова. Кравчуку зробили операцію на серці

29 червня 2021 23:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

З огляду на рівень хірурга, зі здоров'ям Леоніда Макаровича все має бути добре

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

Першому президенту, голові української делегації в Тристоронньої контактній групі Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці.

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Про це в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" повідомив журналіст Дмитро Гордон.

"Ми розмовляли напередодні, це була планова операція. Складна, але планова. Тому, з огляду на рівень хірурга, який її робив, зі здоров'ям Леоніда Макаровича, я думаю і впевнений, все буде добре. Побажаємо йому, звичайно ж, якнайшвидшого одужання і повернення в стрій", – розповів Гордон.

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Нагадаємо, днями Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

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