Складна, але планова. Кравчуку зробили операцію на серці

З огляду на рівень хірурга, зі здоров'ям Леоніда Макаровича все має бути добре

Леонід Кравчук

Першому президенту, голові української делегації в Тристоронньої контактній групі Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці.

Реклама

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" повідомив журналіст Дмитро Гордон.

"Ми розмовляли напередодні, це була планова операція. Складна, але планова. Тому, з огляду на рівень хірурга, який її робив, зі здоров'ям Леоніда Макаровича, я думаю і впевнений, все буде добре. Побажаємо йому, звичайно ж, якнайшвидшого одужання і повернення в стрій", – розповів Гордон.

Читайте також: 105 млрд доларів – не подарунок: Кравчук нагадав, у скільки обійшовся Україні Крим

Нагадаємо, днями Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.