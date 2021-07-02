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"Надскладне завдання": Венедіктова з генпрокурором Естонії обговорила важливе питання

2 липня 2021 15:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна пообіцяла естонським правоохоронним органам взаємну міжнародну правову допомогу

Ірина Венедіктова и Арнольд Сінісалу

Ірина Венедіктова и Арнольд Сінісалу / Фото: Офис генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час візиту до Естонії зустрілася з генеральним директором Служби внутрішньої безпеки Естонії Арнольдом Сінісалу.

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Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Вони обговорили можливості співпраці обох країн у забезпеченні національної безпеки.

"Захист держави від ворожих і злочинних посягань – надзвичайно складне багаторівневе завдання. Ми маємо боротись із безпековими викликами та зовнішніми загрозами, а також не давати спуску головному внутрішньому ворогу для всіх країн – корупції. Тут наші місії і прагнення спільні, тому в питаннях, що потребують консолідації зусиль, естонські колеги можуть розраховувати на нашу взаємну міжнародну правову допомогу", – сказала Венедіктова.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Україна і Естонія підписали меморандум про боротьбу з корупцією, тероризмом та кіберзлочинністю. Венедіктова підписала відповідний документ з естонським генпрокурором Андресом Пармасом.

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У той же день генеральний прокурор України зустрілася з міністром підприємництва та інформаційних технологій Естонії Андресом Суттом – їй показали диджиталізацію кримінальних справ.

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