Випадковість чи вбивство? На полюванні під Миколаєвом застрелили екс-військового

Фатальний постріл здійснив його знайомий, який також був військовослужбовцем

Поліція вже відкрила кримінальне провадження. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Миколаєва 4 грудня на полюванні застрелили людину. 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, від чого помер.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

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Загиблим виявився екс-військовий, який приїхав на полювання разом із знайомими. Всі вони – чинні військовослужбовці. Поранення чоловік отримав, коли один із присутніх здійснив постріл та влучив у нього.

Поліція порушила провадження

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

Правоохоронці затримали 48-річного військового, який здійснив смертельний постріл. Його затримали, а мисливську рушницю вилучили.

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Сьогодні затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. Розслідування триває.

Що забороняється на полюванні:

направляти зброю на людину або свійських тварин;

передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши та не розрядивши;

стріляти без потреби;

полювати в недозволених місцях і в темний час доби;

використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

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