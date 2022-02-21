"Слуга" Гурін: Росіяни розпочнуть вторгнення. Це неминуче!

Депутат заявив, що українці вже мають думати: йти до тероборони чи евакуювати сім'ї

/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Кремль виконує заздалегідь складений план щодо України, в який вписується засідання Ради Безпеки РФ з "Л/ДНР", заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми маємо очікувати, що все йде за сценарієм. У Кремлі такого не буває, щоб вони зібрали Радбез, щоб він був заздалегідь записаний, а він записаний за п'ять годин до ефіру... Суть у тому, що якщо це план і вони виконують його крок за кроком, то вони знають, що в першій половині дня вони запишуть цей Радбез, а в другій половині дня продемонструють його, а це означає, що вони будуть йти за цим планом. Радбез був дуже важливим для Путіна, щоб усім продемонструвати, що всі ці люди, які нібито його хочуть отруїти, боячись за свої активи за кордоном, всі забруднені, щоб вони всі сказали: "Ми хочемо, давай, Володимире Володимировичу", — сказав він.

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Гурін вважає, що росіяни визнають так звані "республіки" на Донбасі та почнуть війну проти України.

"Я впевнений, що вони визнають "Л/ДНР", я постійно кажу, що вони рухаються до війни. І вони почнуть війну, вони почнуть вторгнення. Ми зараз усі повинні думати, як ми в цій ситуації поводитимемося — евакуювати сім'ї, йти в територіальну оборону, у кожного свій план. Я вважаю, що вторгнення та загострення неминуче. Вони будуть (діяти — ред.) такими ударами з різних боків на Україну. І, звичайно, визнаватимуть "ДНР" і "ЛНР" межах областей", — заявив він.

Про що говорили на засіданні Радбезу РФ

У Росії відбулося засідання Ради безпеки Російської Федерації на тему того, чи визнавати незалежність самопроголошених "республік" на території України.

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Раніше ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" – Денис Пушилін та Леонід Пасічник – звернулися до президента РФ з проханням. офіційно визнати незалежність цих утворень. Вони попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "питання визнання "ДНР" та "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки у світі та в Європі зокрема". Глава Кремля впевнений: якщо Україну буде прийнято в НАТО – "загрози для Росії багаторазово зростуть".

За підсумком засідання президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання так званих "республік" буде ухвалено сьогодні, 21 лютого.

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Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба закликав холоднокровно працювати над деескалацією ситуації. "Іншого шляху немає", — сказав він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення про "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Визнання Російською Федерацією "Л/ДНР" точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

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