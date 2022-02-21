Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Слуга" Гурін: Росіяни розпочнуть вторгнення. Це неминуче!

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 19:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутат заявив, що українці вже мають думати: йти до тероборони чи евакуювати сім'ї
/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Кремль виконує заздалегідь складений план щодо України, в який вписується засідання Ради Безпеки РФ з "Л/ДНР", заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми маємо очікувати, що все йде за сценарієм. У Кремлі такого не буває, щоб вони зібрали Радбез, щоб він був заздалегідь записаний, а він записаний за п'ять годин до ефіру... Суть у тому, що якщо це план і вони виконують його крок за кроком, то вони знають, що в першій половині дня вони запишуть цей Радбез, а в другій половині дня продемонструють його, а це означає, що вони будуть йти за цим планом. Радбез був дуже важливим для Путіна, щоб усім продемонструвати, що всі ці люди, які нібито його хочуть отруїти, боячись за свої активи за кордоном, всі забруднені, щоб вони всі сказали: "Ми хочемо, давай, Володимире Володимировичу", — сказав він.

Реклама

Гурін вважає, що росіяни визнають так звані "республіки" на Донбасі та почнуть війну проти України.

"Я впевнений, що вони визнають "Л/ДНР", я постійно кажу, що вони рухаються до війни. І вони почнуть війну, вони почнуть вторгнення. Ми зараз усі повинні думати, як ми в цій ситуації поводитимемося — евакуювати сім'ї, йти в територіальну оборону, у кожного свій план. Я вважаю, що вторгнення та загострення неминуче. Вони будуть (діяти — ред.) такими ударами з різних боків на Україну. І, звичайно, визнаватимуть "ДНР" і "ЛНР" межах областей", — заявив він.

Про що говорили на засіданні Радбезу РФ

У Росії відбулося засідання Ради безпеки Російської Федерації на тему того, чи визнавати незалежність самопроголошених "республік" на території України.

Реклама

Раніше ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" – Денис Пушилін та Леонід Пасічник – звернулися до президента РФ з проханням. офіційно визнати незалежність цих утворень. Вони попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "питання визнання "ДНР" та "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки у світі та в Європі зокрема". Глава Кремля впевнений: якщо Україну буде прийнято в НАТО – "загрози для Росії багаторазово зростуть".

За підсумком засідання президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання так званих "республік" буде ухвалено сьогодні, 21 лютого.

Реклама

Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба закликав холоднокровно працювати над деескалацією ситуації. "Іншого шляху немає", — сказав він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення про "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Визнання Російською Федерацією "Л/ДНР" точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Журналісти розповіли, як голову МВС накрило снарядами на передовій Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Співробітникам "Київпастрансу" два місяці не платять зарплату. Ми дізналися подробиці Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Наплювали на рішення суду у 2019-му? За що судитимуть батьків Миколи Харківського Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

191 640

захворіло за тиждень в Україні

-19%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти