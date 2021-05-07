"Слуга народу" догралась – Facebook накрив велику ботоферму

До чорного списку потрапили також акаунти, пов'язані з людьми, против яких США ввели санкції

За квітень Facebook видалив мережу акаунтів, пов'язаних з партією "Слуга народу", які були створені спеціально для підтримки влади і критики її опонентів.

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Про це йдеться в звіті компанії.

Так, в квітні були видалені 105 облікових записів в Facebook, 24 сторінки і п'ять облікових записів в Instagram.

"Ми почали вивчати цю діяльність... Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свої особистості. Наше розслідування виявило зв'язки з особами, пов'язаними з політичною партією "Слуга народу", – заявили в компанії.

Зазначається, що кілька з цих сторінок в соцмережі мали близько 23 тисяч підписників і близько 1,5 тисячі осіб підписалися на одну або кілька сторінок в Instagram. Для просування цих акаунтів витрачено близько 210 тисяч доларів.

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У Facebook зазначають, що люди, які стоять за цією мережею, використовували як справжні, так і підроблені акаунти: вони видавали себе за незалежні новинні сторінки і залучали підписників на інші сайти, які представляли як ЗМІ.

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На цих новинних ресурсах розміщувалися публікації про корупцію, політику, COVID-19. Примітно, що там нахвалювали діяльність "Слуги народу", уряду, але водночас критикували п'ятого президента Петра Порошенка, опозиційні партії і політиків, у тому числі навіть мера Києва Віталія Кличка.

Під удар потрапили боти й інших політиків

У квітні були видалені 477 облікових записів в Facebook, 363 сторінки, 35 груп і 29 облікових записів в Instagram – компанія пов'язує їх з Андрієм Деркачем, Петром Журавлем, виданням "Бегемот" (всі вони раніше потрапили під санкції США). Також до чорного списку потрапили акаунти, пов'язані з Олегом Кулінічем (голова депутатської групи "Довіра").

На просування публікацій цих сторінок було витрачено близько 496 тис. дол. Цікаво, що оплата проводилася не тільки в доларах, але і в російських рублях.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Facebook і Instagram зберегли блокування акаунтів Трампа.