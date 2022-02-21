"Слуга народу" готується виключити двох депутатів

Сьогоднішнє засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції

Сьогодні "слуги" вирішать долю двох нардепів, які вляпалися у скандали / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні о 19.00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня. Про це в Telegram-каналі написала речник "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення із фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

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Також вона зазначила, що сьогоднішнє засідання фракції відбудеться у режимі Zoom-конференції.

"Таким чином, фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати та приймати рішення у будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпечного характеру", – написала вона.

У чому звинувачують Трухіна

1 лютого ЗМІ опублікували відео, на якому фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

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Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав таке рішення.

Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, бо майже одразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.

У ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.

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Ексглава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни, але їх, найімовірніше, не знайдуть. Також він зазначив, що, очевидно, відео вже давно знищено.

Чоловік у червоній футболці, якого зафіксували камери за кермом авто нардепа Олександра Трухіна у день ДТП, був його водій. Про це "Сьогодні" розповіло джерело.

Скандал із Кузьміних