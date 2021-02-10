"Слуга народу" висуне силача Вірастюка кандидатом у народні депутати – ЗМІ

Партія "Слуга народу" під час з'їзду в четвер, 11 лютого, має намір затвердити кандидатом у народні депутати на 87-му окрузі в місті Надвірна Івано-Франківської області спортсмена Василя Вірастюка.

Реклама

Про це з посиланням на джерела повідомило видання LB.ua.

Водночас сам Вірастюк натякнув у Instagram, що часто буває в Офісі президента.

"Створюється враження, що в Офісі президента частіше за мене буває тільки lashyn_strong (спортсмен, депутат Маріупольської міськради Олександр Лашин. – Ред.)", – написав він.

Довибори до Верховної Ради призначені в Надвірній на 28 березня 2021 року у зв'язку з тим, що нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрієвич був обраний міським головою цього міста і відповідно склав депутатські повноваження.

Реклама

На 87-му окрузі балотується також представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, кандидат від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) і Руслан Кошулинський від партії "Свобода".

Ми також повідомляли, що нардепа Олександра Дубинського виключили з фракції "Слуга народу" в Раді через санкції Міністерства фінансів США.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама