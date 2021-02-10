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"Слуга народу" висуне силача Вірастюка кандидатом у народні депутати – ЗМІ

10 лютого, 23:04

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Рішення мають ухвалити на з'їзді 11 лютого

Партія "Слуга народу" під час з'їзду в четвер, 11 лютого, має намір затвердити кандидатом у народні депутати на 87-му окрузі в місті Надвірна Івано-Франківської області спортсмена Василя Вірастюка.

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Про це з посиланням на джерела повідомило видання LB.ua.

Водночас сам Вірастюк натякнув у Instagram, що часто буває в Офісі президента.

"Створюється враження, що в Офісі президента частіше за мене буває тільки lashyn_strong (спортсмен, депутат Маріупольської міськради Олександр Лашин. – Ред.)", – написав він.

Довибори до Верховної Ради призначені в Надвірній на 28 березня 2021 року у зв'язку з тим, що нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрієвич був обраний міським головою цього міста і відповідно склав депутатські повноваження.

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На 87-му окрузі балотується також представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, кандидат від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) і Руслан Кошулинський від партії "Свобода".

Ми також повідомляли, що нардепа Олександра Дубинського виключили з фракції "Слуга народу" в Раді через санкції Міністерства фінансів США.

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вибори Верховна Рада Івано-Франківська область довибори слуга народа Василь Вірастюк
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