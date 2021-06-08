"Слуги народу" передадуть ЗСУ найбільшу партію безпілотників (фото)

Нардеп Юрій Мисягін розповів, що у військових з'явиться один з кращих дронів, який тільки можна знайти

Народні депутати від "Слуги народу" передадуть найбільшу партію безпілотників українським військовим, які воюють на Донбасі. Бійці отримають 21 дрон в рамках волонтерської допомоги. Про це заявили в партії.

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Військовим передадуть 5 безпілотників Mavic 2 zoom, які є одними з найбільш працюючих в зоні ООС, а також 16 дронів Autel EVO 2, які теж добре себе зарекомендували на фронті. Вже сьогодні-завтра вони вирушать на Донбас.

Безпілотники для ЗСУ. Фото: facebook.com/yury.mysyagin

"Це дуже вдала модель (Autel EVO 2), одна з кращих на сучасному ринку. Для наших військових – це "очі в небі", від яких практично неможливо щось приховати", – сказав нардеп від "Слуги народу" Юрій Місягін.

Дрон Mavic 2 zoom. Фото: facebook.com/yury.mysyagin

Він зазначив, що це друга поставка дронів на Донбас за останні пару місяців. Перша була в травні в кількості 9 безпілотників. За його словами, "слуги народу" зв'язуються з бригадами ЗСУ і закривають їх потреби.

Дрон Autel EVO 2. Фото: facebook.com/yury.mysyagin

"Це лише перші кроки. Ми й надалі продовжимо збирати кошти і допомагати армії, яка захищає нас від агресора РФ. Ці дрони для першої лінії оборони, для тих, кому зараз найскладніше, хто першим приймає удар на себе, хто захищає Україну", – сказав нардеп.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на Донбасі бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ. Він впав на позиції ЗСУ, і там виявили дещо цікаве.

Також ми писали, що в Україні представили новий ударний безпілотник "Сокіл". Управління БПЛА здійснюється з мобільного пункту, уніфікованого з пунктом управління комплексу крилатих ракет "Нептун".