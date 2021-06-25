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"Слуги народу" передали на Донбас розвідникам ЗСУ партію дронів (фото)

25 червня 2021 16:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати скинулися на найбільшу партію безпілотників для українських захисників – військові вже зайнялися безпілотниками

Депутати "Слуги народу" передали на передову українським військовим партію дронів, які бійці зможуть використовувати проти окупантів.

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Про це повідомив в Telegram нардеп від цієї політичної сили Дмитро Соломчук.

За його словами, поки військовим передали частину партії дронів.

"Дрони для військових – це, звичайно ж, не полуниця (натяк на Порошенка, який возив бійцям ягоди. – Ред.), але стане в нагоді. На передовій військовим розвідникам дрони дуже допоможуть. За ініціативою (нардепа і волонтера) Юрія Мисягіна разом з колегами закупили 25 сучасних дронів, частину вже передали військовим на сході України. Спеціалісти вже на місці розфарбовують їх авіаційною фарбою, щоб зробити непомітними для ворога", – написав Соломчук.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на Донбасі бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ. Він впав на позиції ЗСУ, і там виявили дещо цікаве.

А нещодавно у Києві проходила військова виставка "Зброя та безпека – 2021", на якій представили унікальний безпілотник ACE ONE, який більше схожий на НЛО. Його вартість 10 млн доларів, а за можливостями нагадує стелс.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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