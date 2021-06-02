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"Слуги народу" подали у Раду законопроєкт про медканабіс: що він дасть українцям

2 червня, 20:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Законопроект №5596 стосується регулювання обігу ліків, а не наркотиків

«Слуги народа» подали у Раду законопроєкт про медканабіс

«Слуги народа» подали у Раду законопроєкт про медканабіс / Фото: Getty Images

Нардепи з фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №5596 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності.

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Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Основні зміни в законодавстві передбачають:

  • дерегуляцію обігу промислових конопель;
  • обіг лікарських конопель за ліцензіями з держконтролем;
  • дозвіл на наукові дослідження канабісу;
  • придбання ліків на основі канабісу виключно за рецептом лікаря;
  • відстеження виробництва шляхом ведення публічного електронного реєстру та маркування продукції;
  • ліцензуванням діяльності з обігу лікарських конопель займеться Держлікслужба, підпорядкована МОЗ;
  • канабідіол більше не буде входити до списку наркотичних засобів, психотропних речовин.

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Глава комітету питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, співавтор законопроекту Михайло Радуцький зазначив, що мова йде виключно про легалізацію медичного канабісу. Тобто про ліки, а не наркотики.

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А співавтор законопроекту, нардеп Олександр Санченко підкреслив, що відпуск лікарських засобів, виготовлених на основі лікарської конопель, буде здійснюватися тільки за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом. Тобто їх неможливо буде придбати за власним бажанням.

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Ще один співавтор законопроекту Мар'ян Заблоцький зазначив: зараз в Україні понад пів сотні медичних засобів, які є наркотичними, але необхідні для тяжкохворих пацієнтів і можуть використовуватися за рецептом лікаря. Так само багато потребують ліків з витяжкою канабісу, проте поки такі медикаменти перебувають під забороною. Законопроект вирішує цю проблему.

Нагадаємо, в грудні-2020 у Раді вже реєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

В Офісі президента також заявляли, що питання легалізації медичного канабісу мають вирішувати самі українці, а не політики. За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів.

Також нагадаємо, про що раніше повідомляли новини "Сьогодні":

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