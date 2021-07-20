Русский
$ 27,21
32,03
  1. Новини України

"Слуги народу" придумали, як позбутися "ганебного постановочного спаму" в Раді

20 липня 2021 16:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати часто використовують для блокування прийнятих законів проєкти постанов, чим гальмують реформи – але з'явилося рішення проблеми

У "слуг народу" намічається важлива дискусія. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

У "слуг народу" намічається важлива дискусія. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховна Рада розблокувала судову реформу після того, як закони були заблоковані проєктами постанов. Щоб уникнути такого у майбутньому, керівництво фракції "Слуга народу" внесло до парламенту законопроєкт проти "постановочного спаму".

Реклама

Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко.

За його словами, опозиція використовує механізм блокування законів проєктами постанов, щоб не давати ходу реформам.

"Сьогоднішнє (позачергове) засідання – крайній ступінь ганьби, в яку опозиція намагається занурити український парламент. Ганебнішої історії, ніж таке політичне шахрайство, вже навіть не "поправочним спамом", а методами постанов про порушення регламенту, взагалі важко знайти", – сказав Корнієнко.

В тренді
Україну продовжить заливати: прогноз погоди на 20 липня (карта)
Злива у Києві/колаж "Сьогодні"
Реклама

Внесений ним до парламенту законопроєкт передбачає зміни до регламенту: щоб внести постанову про скасування рішення Верховної Ради, необхідно буде зібрати підписи депутатів з половини фракцій, представлених у парламенті.

"Якщо сім фракцій – то потрібно зібрати представників від трьох фракції. При цьому депутатів має бути не менше 45. Тільки після цього можна буде внести подібну постанову. Із цим явищем потрібно боротися. Бо якщо кожен депутат блокуватиме кожну важливу реформу "постановочним спамом" – це буде просто знущання над українським народом", – додав глава партії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп Олексій Устенко відзначав, що робота Ради може бути заблокована на рік через величезну кількість поправок до податкового законопроєкту №5600.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогноз
Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогнозУкраїна
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізніше
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізнішеЕкономіка
Субсидії
Субсидії "через Ощадбанк" не переоформлять автоматично: що робитиНовини ЖКГ
"Після загибелі Павла Шеремета я запитувала у Google, хто ж це такий", – Юлія Кузьменко про того, в чиїй смерті її звинувачуютьУкраїна
Ринок пального: автогаз стрімко дорожчає, ціни б'ють рекорди
Ринок пального: автогаз стрімко дорожчає, ціни б'ють рекордиЕкономіка
Коротко і по суті. Як співробітники СБУ побили прикордонників на кордоні з РФ
Коротко і по суті. Як співробітники СБУ побили прикордонників на кордоні з РФУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти