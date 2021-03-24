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"Смерчі" під Кримом полоскотали нерви Росії (відео)

24 березня, 16:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зенітно-ракетні комплекси Оса спочатку знищили безпілотники умовного противника

Українські військові провели навчання поблизу окупованого Криму, відпрацювавши протидію ворожим беспилотникам, а також "знищивши" умовного противника "Смерчем".

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Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За задумом навчань, наші військові зі складу сил ППО запобігли спробі проведення повітряної розвідки умовним противником: виявили зліт з території противника БПЛА і передали координати цілей на командний пункт.

"Визначивши координати і висоту, особовий склад розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" здійснив знищення повітряних цілей", – сказав командувач об'єднаних сил Сергій Наєв.

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У свою чергу артилеристи здійснили марш, відпрацювали взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали їх оперативну зміну.

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"З метою придушення подальших спроб противника по веденню розвідки для знищення пунктів його дислокації, до навчань долучилися підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч", – додав генерал.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна отримає американські катери, наші моряки вже проходять навчання у США.

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Крим ВСУ навчання смерч

Джерело: Сьогодні

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