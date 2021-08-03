Шишова вбили? У поліції є дві версії смерті білоруса

Зараз поліцейські вивчають спосіб життя і суспільну діяльність Шишова, а також чекають результатів експертиз

Зараз поліцейські з'ясовують всі деталі інциденту. Колаж "Сьогодні"

Поліція розглядає дві версії смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова – самогубство або навмисне вбивство.

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Про це заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу.

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За його словами, зараз правоохоронці вивчають спосіб життя і суспільну діяльність Шишова.

"Слідчими перевіряються можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства", – сказав Клименко.

Клименко додав, що поліцейські вивчатимуть відео з камер спостереження, будуть спілкуватися зі знайомими загиблого і проводити слідчі експерименти. Більше інформації вони отримають коли з'являться результати експертиз.

Що відомо про загибель Шишова

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3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні". Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

Раніше приятелька загиблого Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було- у хлопця було багато планів на життя.

У ЄС вже відреагували на смерть білоруського опозиціонера і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві