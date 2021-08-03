Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)

Тіло громадянина Білорусі виявили в одному з київських парків неподалік місця, де він жив. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 3 серпня, знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі дом ва Украіне"). Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

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13:19 Віталій Шишов був знайдений повішеним в парку зі зламаним носом. Про це заявив товариш голови організації "Білоруський дім в Україні" Юрій.

12:40 Деякі європарламентарі вже відреагували на смерть голови "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.

10:58 В "Білоруському домі в Україні" (БДУ) заявили, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму Лукашенка білоруса. Шишов стояв біля витоків створення "Білоруського дому" і був головою організації. А переїхати до України йому довелося восени 2020-го після протестів в Білорусі.

10:30 Приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було жодних – у хлопця було багато планів на життя. Вона додала, що йому і його дівчині напередодні надійшла інформація, що готується операція з його усунення білоруською спецслужбою.

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На місці події проходять слідчі дії. Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

9:10 Віталія Шишова знайшли повішеним у Святошинському районі столиці. Це паркова зона знаходиться неподалік вулиці Бударіна. Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Правоохоронці огородили стрічкою місце події. Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні" В тренді Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіли за добу

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2 серпня 21:16

Про зникнення Шишова заявив "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі дом ва Украіне"). Вранці в понеділок, 2 серпня, він вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку і не повернувся.

Ми також писали, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську влада Білорусі намагалася насильно вивезти з Токіо, де вона перебувала на Олімпіаді, через її заяви про тренерів.

Крім того, раніше в Мінську зник білоруський диспетчер Олег Галега, який вів переговори з пілотами літака Ryanair з Романом Протасевичем на борту.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві