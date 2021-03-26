Смерть двох українців після щеплення від COVID-19: Степанов пояснив причину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про висновки судмедекспертизи щодо двох випадків смертей серед українців, які напередодні вакцинувалися проти COVID-19.
В ефірі каналу "Україна 24" міністр сказав, що вакциновані померли не внаслідок щеплення, а після неї.
"Кожен випадок смерті в усьому світі, в тому числі в Україні, протягом 30 днів після вакцинації розслідується. В світі вже зроблено понад 500 млн доз вакцини. У світі скрізь розслідується", – сказав Степанов.
За його словами, після розтину судмедексперт зробив відповідний висновок.
"У першому випадку це гостра серцево-судинна недостатність, в другому випадку – гострий ішемічний інсульт", – заявив міністр.
Нагадаємо, 23 березня на Одещині померла військовослужбовець, яка перед цим отримала щеплення від коронавірусу. Медики, які приїхали на виклик, не змогли реанімувати жінку. В той день скарг на стан здоров'я у неї не було. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.
Також 24 березня, в лікарні в Чернівцях помер чоловік, який тижнем раніше зробив щеплення від коронавірусу, однак захворів. За словами глави лабцентру, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися наступного дня. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.
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