Смерть Григорія Чапкіса та потоп у Запоріжжі – головні новини за ніч

У неділю стало відомо про смерть знаменитого українського хореографа і танцюриста, а в Запоріжжі після зливи почався справжній потоп – та інші події

Григорій Чапкіс і потоп у Запоріжжі / колаж "Сьогодні"

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Смерть Григорія Чапкіса

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У лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу помер знаменитий український хореограф, танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс. Йому був 91 рік. Його син Грег назвав основну причину смерті батька і розповів, хто був поруч із ним в останні хвилини.

Потоп у Запоріжжі

У Запоріжжі після зливи з градом ввечері в неділю, 13 червня, почався справжній потоп, кілька вулиць настільки залило водою, що пересуватися ними стало практично неможливо ні людям, ні автомобілям. Машини практично пливли по деяких вулицях, а людям води було по пояс.

Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

Українська студія GSC Game World назвала дату виходу нової частини гри S.T.A.L.K.E.R. 2 і оприлюднила її підзаголовок та п'ятихвилинний гемплейний трейлер. Крім того, в компанії розповіли про кілька цікавих деталей довгоочікуваної гри.

Новий прем'єр Ізраїлю

Парламент Ізраїлю в неділю, 13 червня, більшістю голосів затвердив новий склад коаліційного уряду, який очолив колишній міністр оборони, лідер партії "Яміна" Нафталі Беннет. Таким чином закінчилося 12-річне правління Біньяміна Нетаньяху.

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