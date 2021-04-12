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Смерть і вакцина. Чому померли троє щеплених від COVID-19 українців

12 квітня, 15:05

Олексій Росовецький Олексій Росовецький

Остання на цей момент смерть після щеплення могла бути замовним убивством

В Україні ось вже троє людей померли після вакцинації від COVID-19. Сайт "Сьогодні" спробував розібратися в причинах цих трагічних випадків.

Чиновник. шлункова кровотеча

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8 квітня стало відомо про смерть Олександра Крученюк – колишнього першого заступника глави вінницької обласної державної адміністрації. Крім того, Крученюк доводився братом народному депутату і колишньому голови Служби безпеки України (СБУ) Валентину Наливайченку.

"Сьогодні в Хмільнику прощаємося з моїм братом Олександром Крученюком. У неділю, 4 квітня, раптово і передчасно обірвалося молоде життя Олександра. Біль та сум стискають серце. Без батька залишилися троє неповнолітніх дітей" , – написав Наливайченко на своїй сторінці у Facebook.

Помер Крученюк по дорозі з ресторану, де він святкував день народження товариша, там йому і стало погано.

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"Приїхала "швидка допомога", але по дорозі до Вінниці він помер. Можливо, що Олександру "допомогли" піти на той світ, хай би і цю версію перевірила поліція. Адже не секрет, що перемогою на повторних виборах Олександр багатьом дорогу перейшов", – розповіла подруга сім'ї Крученюків Наталія Бойко.

Як повідомляє 33 канал, за кілька днів до смерті 42-річний Крученюк зробив щеплення від коронавірусу. Після його смерті була проведена судмедекспертиза, результат якої засвідчив, що чоловік помер внаслідок шлункової кровотечі. На цей момент жодної інформації про зв'язок щеплення з подальшою смертю немає. Також немає інформації про те, якою саме вакциною був щеплений чиновник.

Раніше Крученюк через суд домігся визнання недійсними виборів в Улановській ОТГ Вінницькій області. На повторних виборах, які відбулися 24 січня, політик здобув перемогу. Однак пропрацювати головою громади він встиг лише два місяці.

Військова. Гостра серцево-судинна недостатність

23 березня як грім серед не такого вже й ясного неба з'явилася новина про першу смерть після щеплення від COVID-19 в Україні. В смт Чорноморське Одеської області раптово померла жінка-військовослужбовець, яка отримала щеплення за два дні до того. За інформацією сайту "Страна", це була Covishield/AstraZeneca.

"Щеплення було здійснене мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації і має досвід", – йдеться у повідомленні командування медвойск України.

Станом на ранок 23 березня, скарг у жінки не було, але, в якийсь момент вона раптово втратила свідомість і впала. Місцеві telegram-канали уточнили, що жінка втратила свідомість в центрі населеного пункту, біля магазину, близько 18:20. Медики, які приїхали на виклик, не змогли реанімувати жінку. Пізніше канал "Х_Одесса" повідомив ім'я загиблої – Нарожна Інна Юріївна, 1977 року народження, служила в ракетно-зенітному полку в селищі Чорноморське (Чабанка) Лиманського району. Контрактниця, звання старший солдат, у полку працювала бухгалтеркою.

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В Одеській ОДА зазначили, що Інна страждала на гіпертонію. Мало того, вона була не єдина, хто отримав щеплення в той день.

"У той же день та ж мобільна бригада з вакцинації проти COVID-19, вакцинувати 120 людей. Всі ці люди почувають себе добре", – йдеться у повідомленні.

На наступний день міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що судмедексперт, який проводив розтин, чи не виявив тромбозу і підтвердив гостру серцево-судинну недостатність.

Провізор. Гострий мозковий інсульт

Наступний смертельний випадок після щеплення від COVID-19 трапився буквально наступного дня, 24 березня, у Чернівцях. Згідно повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я України, "15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де лікувався через інсульт. Протипоказань до щеплення вакциною, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату у чоловіка не було ... Пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров'я чоловік не висловлював ".

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У МОЗ уточнили, що в той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 людей.

"У двох з них була підтверджена COVID-19. Тому забір матеріалу для ПЛР-тестування здійснили і в померлої особи для аналізу", – повідомили у Міністрестві.

За словами керівниці Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Наталії Гопко, на момент вакцинації чоловік також був інфікований COVID-19, але симптомів коронавірусу не було, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

А причиною смерті став гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби. Як розповів у коментарі "Громадському" гендиректор Чернівецького патологоанатомічного бюро, Дмитро Гречко, смерть провізора не пов'язана з реакцією організму на вакцину.

"Якби великі тромби або мікротромби знайшли б у всіх органах, тоді можна було б говорити, що це пов'язано саме з алергічною реакцією на вакцину", – пояснив Дмитро Гопко.

Нагадаємо, що на сьогодні в Україні щеплено 378 266 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що на сьогоднішній день до листу очікування вакцинації від COVID-19 записалися 441 989 людина.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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