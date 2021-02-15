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Смерть пацієнтів у лікарні під Львовом: директор відскіпався звільненням

15 лютого, 20:46

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

З моменту смерті минуло майже три місяці, однак досі нікого не покарано

На Львівщині звільнили директора Жовківської лікарні, через ймовірну бездіяльність якого померли двоє пацієнтів з COVID-19. Ігор Шевців сам написав заяву і мер міста її погодив.

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На посаду нового директора лікарні в мерії планують провести відкритий конкурс. А звільнений керівник може залишитися працювати на іншій посаді. Наразі йому не висунули навіть підозри.

Нагадаємо, в медзакладі тоді відімкнули світло – і двоє кисневозалежних пацієнтів померли. І це при тому, що було два електрогенератори – але керівник не доручав їх увімкнути.

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Нагадаємо, в ефірі телеканалу "Україна 24" адвокат Максим Баришніков заявив, що смерть двох пацієнтів у місцевій лікарні через відсутність електроенергії стала наслідком недбалості. Тому керівництво лікарні має понести відповідальність за технічний стан установи.

Померли пацієнти 61 і 66 років. Попередня причина смерті – дихальна недостатність. Син однієї із жертв вимагає покарання винних.

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лікарні пацієнт головлікар Львівська область Жовква ШВЛ

Джерело: Сьогодні

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