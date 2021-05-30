Смерть посла України в Таїланді. Чому помер Андрій Бешта

Причиною смерті посла України в Таїланді, Лаосі і М'янмі Андрія Бешти став серцевий напад.
Про це повідомили джерела "Сьогодні" в МЗС України.
Відомо, що Андрію Бешті було 44 роки. З листопада 2015 року дипломат займав посаду надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі і М'янмі за сумісництвом.
Бешту звільнили з посади посла у квітні, він вже готувався до повернення в Україну з Таїланду. Експосол був одружений, у нього залишилося троє дітей.
Нагадаємо, нещодавно помер почесний консул України в місті Детройт (США) Богдан Федорак. Він обіймав посаду Почесного консула України з 2001 року.
Крім того, у Єгипті трагічно помер колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) генерал-лейтенант Віктор Гвоздь.