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Смерть українця Дмитра Никифоренко в Польщі: одна з версій

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 вересня, 20:38
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На цей момент ведеться розслідування, дипломати чекають підсумків судових експертиз
У МЗС повідомили версією слідства. Фото: колаж "Сьогодні"
У МЗС повідомили версією слідства. Фото: колаж "Сьогодні"

ЗМІ в четвер повідомили про смерть в місті Вроцлаві (Польща) 25-річного українця Дмитра Никифоренко. Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин його смерті, після затримання поліцією.

"Ми зараз встановлюємо всі обставини події з українцем в Польщі", – сказав "Сьогодні" речник МЗС Олег Ніколенко.

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За його словами, дипломати чекають підсумків судових експертиз.

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До цього в українському МЗС додали, що однією з версій слідства дійсно є перевищення повноважень польськими силовиками по відношенню до українця.

Що сталося

Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз. Як дізналися журналісти, першими про шокуючі факти в Мережі заговорили колеги поліцейських, причетних до трагедії.

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Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув в транспорті, по інший – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію і українця доставили у витверезник.

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необгрунтовано.

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