Смертельна ДТП на Херсонщині: загинув "свободівець" Жмутський з сім'єю, старша дочка в комі

Жмутський на позашляховику зіткнувся з фурою – автомобіль понівечений і майже всі загинули – фото и відео з місця трагедії

Жмутський з дружиною і дочкою. Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області в ДТП загинув член "Свободи" Едуард Жмутський, його дружина – депутат Новгородківської селищної ради та їх молодша дочка. Старша дочка зараз в комі. Трагедія сталася на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

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Як повідомили в поліції, біля села Цукури Каховського району, на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка – Нова Каховка, зіткнулися автомобілі Audi і фура Volvo. Водій позашляховика виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса – Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці.

Позашляховик Жмутського зіткнувся з фурою. Фото: Нацполіція

У результаті ДТП водій Audi, його 42-річна дружина та шестирічна дочка отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. Також у важкому стані до лікарні була госпіталізована 16-річна дочка.

Фото: Нацполіція

Загиблими виявилися "свободівці"

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Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив у Facebook, що загинули Едуард і Марина Жмутські і їхня молодша дочка Злата, а старша дочка Аліна у вкрай важкому стані госпіталізована і зараз в комі.

"Едуард був заступником голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода", Марина – керівником обласного осередку Об'єднання українок "Яворина" та депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи". Їхня молодша донечка Злата цьогоріч мала йти до першого класу, старша Аліна – саме закінчила школу", – написав він.

Жмутський з дружиною і молодшою дочкою. Фото: facebook.com/oleh.tiahnybok

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