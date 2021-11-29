Смертельне полювання під Черніговом. Поліцейського застрелив начальник райуправління ДСНС

Не переконавшись в безпечності пострілів, він влучив із мисливської рушниці в голову поліцейському

Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства, скоєного з необережності. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мисливцем, який застрелив поліцейського під час полювання в 70 кілометрах від Чернігова, виявився Ігор Довгопол – начальник Чернігівського районного управління ДСНС.

Ім'я мисливця стало відомо сайту "Сьогодні" з джерел в ДСНС в Чернігівській області.

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Яка є офіційна інформація

В прокуратурі області повідомили, що смертоносний вистріл здійснив начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, однак його імені не називають.

"Не переконавшись в безпечності пострілів, вистрелив із мисливської рушниці в голову чоловіку (співробітника патрульної поліції), який разом з ним був на полюванні", – зазначили в прокуратурі.

Також стало відомо, що нещасний випадок стався поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району.

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Що було відомо раніше

29 листопада стало відомо, що о 4 ранку в лікарні помер 37-річний поліцейський, якого вчора поранили на полюванні.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав із трьома товаришами.

Яке покарання загрожує начальнику ДСНС

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

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Звинувачені за цією статтею караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Що забороняється на полюванні:

направляти зброю на людину або свійських тварин;

передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши та не розрядивши;

стріляти без потреби;

полювати в недозволених місцях і в темний час доби;

використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

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