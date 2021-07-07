"Смертельна тінь COVID". Усе більше дітей в Україні хворіють на небезпечний запальний синдром

Під час трансляції проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря" інфекціоніст-імунолог розповіла, як вберегти дітей від наслідків коронавірусу

Дитина у лікарні / колаж "Сьогодні"

Після захворювання на COVID-19 усе частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який зазивають "смертельна тінь ковіду", що глибоко вражає одразу декілька систем організму – переважно дитячого. Проявляє він себе раптово, десь за місяць після одужання.

Як вчасно розпізнати загрозу, під час трансляції проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря" розповіла інфекціоніст та імунолог Алла Волоха, яка вивчає дитячий мультисистемний запальний синдром.

Прояви небезпечного синдрому

Реклама

Картина зазвичай така: пацієнт хворіє на ковід без симптомів або у легкій формі. Після цього ви місяць спостерігаєте здорову дитину. Аж раптом вона впадає у важкий стан – аж до реанімації. В Україні вже відомо про 60 таких випадків.

"Мы четко видим, как только идет заболеваемость у взрослых, где-то через месяц появляется вспышка, можно сказать, системного мульти-воспалительного синдрома у детей", – каже професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

Професорка попереджає – із появою більш заразного штаму "Дельта", кількість постковідних розладів теж може зрости.

"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заранее штаммы, а этот штамм ("Дельта". – Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", – каже імунолог.

Захворювання починається із високої лихоманки, з вираженою інтоксикацією. Тобто у дитини може бути виражена слабкість, нудота, блювота, біль у животі, може з’являтися висипка.

Як врятувати дитину

Реклама

Але є і добра новина. Поки що саме українським лікарям вдається підняти на ноги важких пацієнтів. Одна з причин – медики навчилися швидко розпізнавати перші прояви небезпечного стану у дітей.

"Большинство детей были выписаны в достаточно хорошем состоянии. То есть на самом деле мы не видели таких очень серьезных, отдаленных последствий этого синдрома у детей, по сравнению с другими странами", – заспокоює Алла Волоха.

Подолати пандемію у світі може тільки масова вакцинація, упевнена професорка. Вона щепилася сама і радить іншим.

"Все вакцины – и производства Pfizer, и производства Moderna, и производства AstraZeneca, и Coronavac – они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти. Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают", – наголосила Алла Волоха.

Нагадаємо, під час попередньої зустрічі "Запитай у лікаря" експерти розповіли, що нова хвиля коронавірусу загрожує українцям із заходу. Цього разу чекають на спалах захворюваності на індійський штам "Дельта".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус