Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життя

Унаслідок ДТП з рейсовим автобусом з українцями померла ще одна пасажирка – дівчина боролася за життя більше двох місяців

Кількість жертв смертельної аварії українського автобуса, який розбився в Польщі на початку березня, знову зросла. У лікарні Перемишля померла ще одна пасажирка – Анастасія Кочеткова з Хмельницького.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Понад два місяці лікарі боролися за життя дівчини, вона навіть йшла на поправку. Причини смерті медики поки не називають.

Анастасія – сьома загибла в ДТП, яке сталося між Перемишлем і Ярославом. Дорогою в Україну водій не впорався з керуванням і автобус злетів у яму. Зараз він під слідством у Польщі.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Усі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'ятьох загиблих і 39 людей отримали ушкодження.

Відео: Сьогодні