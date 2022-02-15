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Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: з моргу викрали речі загиблого чоловіка

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 13:42
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Відомо, що злому не було, а хто саме вкрав докази та як – встановлюватимуть правоохоронці
Кортеж Олександра Ярославського потрапив в аварію. Фото: колаж "Сьогодні"
Кортеж Олександра Ярославського потрапив в аварію. Фото: колаж "Сьогодні"

З моргу викрали речі чоловіка, якого збив на смерть кортеж українського бізнесмена Олександра Ярославського. Докази мали передати на експертизу.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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Речі загиблого викрали

Зникнення речей помітили ще 12 лютого. Відомо, що злому не було, а хто саме вкрав докази та як – встановлюватимуть правоохоронці.

Зазначається, що цей інцидент схожий на дії організованих злочинних груп, особливо на тлі того, що спочатку були спроби викупити номери автомобілів, потім у поліцію прийшла "здаватися" людина, якої не було на місці ДТП, а тепер сталася крадіжка доказів.

ДТП з кортежем Ярославського

  • Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".
  • Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.
  • Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.
  • У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена після ДТП.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".
  • 11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

Раніше ми писали:

  • Машина належала Ярославському? Ми дізналися нові деталі резонансної ДТП у Харкові.
  • "Думав, що збив тварину": нові деталі смертельного ДТП із кортежем Ярославського.

  • Хотів утекти? Підозрюваний у ДТП із кортежем Ярославського прийде до слідчого

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