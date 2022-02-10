Смертельна ДТП із кортежем Ярославського. У прокуратурі розкрили деталі (відео)

Наразі розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Максимальна санкція за цими статтями передбачає до 8 років позбавлення волі

Кортеж Олександра Ярославського влаштував смертельну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У прокуратурі Харківської області заявили, що смертельна ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського сталася біля міста Чугуїв Харківської області. Тіло збитого чоловіка знайшли водії, які проїжджали повз.

Про це повідомив "Сьогодні" речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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Деталі

Поки що невідомо про особу загиблого. Це чоловік близько 50 років. Він помер на місці події від множинних переломів та травм.

На місці ДТП виявили номерні знаки авто кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

"Наступного дня прийшов чоловік до поліції, який повідомив, що саме він був за кермом машини і що збив людину – не знав. Він думав, що це якийсь предмет чи тварина. Націмовірніше, людина йшла дорогою і її збила машина", – заявив Чубенко.

Він зазначив, що підозрюваний в аварії працює у компанії Ярославського.

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Наразі розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч.2 ст.286 ККУ (ДТП із загиблою особою) та ч.3 ст.135 (залишення у небезпеці). Максимальна санкція за цими статтями передбачає до 8 років ув'язнення.

"У цій справі допитають усіх осіб, які, можливо, причетні до ДТП. Слідство перевірить усі дані. Автомобіль уже оглянули і там є пошкодження, які є характерними для аварії", – додав Чубенко.

Що відомо про ДТП з автомобілем бізнесмена

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збив на смерть чоловіка і покинув місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія станом на 12:00 вже допитували правоохоронці.

Але в коментарі новинам "Сьогодні" у поліції взагалі не підтвердили факт ДТП. Водночас його й не спростували.

"У зведеннях у нас немає інформації про ДТП поблизу населеного пункту Мартове", – повідомила речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Але додала, що уточнить інформацію.

Нагадаємо, що вже були ситуації, коли правоохоронці не одразу підтверджували ДТП із публічними людьми. Наприклад, про гучну ДТП за участю героя шоу "Холостяк", яка сталася на початку грудня, правоохоронці розповіли лише через кілька днів після аварії.

Ярославський різко відреагував на смертельну ДТП з його авто

Бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

На питання, чи належать автомобілям його кортежу номери 0018, повідомив, що "не стежить за своїми номерами".