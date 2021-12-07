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Смертельна ДТП із маршруткою під Черніговом: кількість загиблих знову зросла

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 грудня, 11:15
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Одна людина померла вже в лікарні
Автобус їхав за маршрутом "Чернігів - Борзна".
Автобус їхав за маршрутом "Чернігів - Борзна". / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже відомо про 12 загиблих у результаті зіткнення маршрутки та вантажівки під Черніговом. На місці загинули 11 осіб, ще одна – померла вже в лікарні.

Про це повідомили у ДСНС і Чернігівській ОДА.

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"Станом на 11:00 7 грудня внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів – Борзна", яке сталося поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів – Грем'яч, загинули 12 осіб та травмовано 7 осіб", – повідомили у ДСНС.

Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 од. техніки, з них від ДСНС 30 осіб та 13 од. техніки.

У Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими у Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова.

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Що відомо про ДТП під Чернігівом

  • Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Витягували тіла жертв та постраждалих 10 рятувальників ДСНС.
  • Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
  • Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
  • У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водій вантажівки вижив.
  • На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
  • Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус, але зрештою передумали. У Сосниці частина людей з якихось причин обрали інший автобус, уточнили сайту "Сьогодні" в ОТГ.

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