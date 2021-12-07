Смертельна ДТП з маршруткою під Черніговом: кількість загиблих зросла

Вже відомо щонайменше про 11 загиблих в результаті зіткнення маршрутки та вантажівки.
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Вже відомо щонайменше про 11 загиблих в результаті зіткнення маршрутки та вантажівки.
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7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та БілорусіЗануритись у той день
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