Смертельна ДТП з маршруткою під Черніговом – з'явилися перші фото

Аварія сталася близько 8-мої ранку 7 грудня

На місці продовжують працювати рятувальники та поліція. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися перші фото з місця зіткнення маршрутки та вантажівки поблизу Чернігова. В жахливій аварії сьогодні зранку загинули 10 осіб, ще 7 отримали поранення.

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Фото: ДСНС

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Фото: Чернігів Оперативний

Подробиці ДТП

Аварія сталася 7 грудня близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус прямував за маршрутом "Чернігів – Сосниця".

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Внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.

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