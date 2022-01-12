Смертельна ДТП у Харкові: водія Kia ловили п'яним за кермом

Лише минулої осені його тричі зупиняла поліція, коли він їхав у нетверезому стані

Внаслідок жахливої аварії загинули троє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Водія автомобіля Kia, який влаштував смертельну ДТП з таксі у Харкові, тричі за осінь 2021 року поліція ловила п'яним за кермом

Про це повідомив народний депутат України Олександр Бакумов в Facebook.

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За попередніми даними, водій Kia вилетів на зустрічну смугу для обгону та протаранив таксі, яке їхало назустріч. Від удару автомобіль таксі відкинуло у відбійник. В результаті загинули водій Kia та водій Toyota (авто таксі) зі своєю дружиною. Двоє трирічних дітей таксиста потрапили до лікарні у тяжкому стані.

"Порушник, який вилетів на зустрічну смугу і забрав життя двох молодих батьків, тільки за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП – управління у стані алкогольного сп'яніння. Жоден із цих протоколів не був розглянутий судом! Якби у суду хоч до одного з цих матеріалів "дійшла черга", порушника не повинно бути в цьому місці та в цей час на дорозі", – написав Бакумов.

Що кажуть медики про стан дітей

Двійнята в реанімації. Як повідомили медики новинам "Сьогодні", стан дітей стабільно тяжкий.

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Хлопчик: тяжка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій мозку, перелом стегна.

Дівчинка: переломи обох стегон.

Служба таксі допоможе потерпілим

За словами директора служби "30-40" Руслана Сайфуліна, водій (1990 року народження) почав працювати у службі нещодавно, з кінця грудня, та орендував автомобіль. У момент аварії він використав авто в особистих цілях та перевозив свою дружину (1992 року народження) з трирічними двійнятами.

Також служба таксі обіцяє оплатити похорон свого співробітника та його дружини. Окрім того, оплатять лікування дітей. У двійнят залишилися бабусі та дідусі з обох боків (і мами, і батька).

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