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Смертельні вибухи у Балаклії: екс-майор ЗСУ отримав підозру

19 березня, 18:20

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Командир загону розмінування не виконав свої прямі обов’язки

Колишньому командиру загону розмінування військової частини А1352, екс-майору Збройних сил України повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки під час вибухів у Балаклії Харківської області.

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Про це Офіс генпрокурора повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За даними слідства, командир загону перебував у будівлі на території військової частини, хоча мав бути з підрозділами, які завантажували вибухонебезпечні елементи ЗРК ЗМ9 "Куб", і керувати діями підлеглих, чим порушив вимоги статутів та наказів.

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Командир загону розмінування мав забезпечити транспортні засоби, обладнані для перевезення небезпечних вантажів, захистити військовослужбовців і майно, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки.

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Майор мав пояснити підлеглим принцип дії вибухонебезпечних предметів, правила поводження з ними, і перевірити їх на знання й навички щодо проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами для транспортування боєприпасів до ЗРК ЗМ9 "Куб".

Недбале ставлення підозрюваного до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та поранення ще чотирьох внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів на технічній території військової частини А1352 у листопаді 2019 року.

Нагадаємо, у листопаді 2019-го начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак пообіцяв, що за вибухи у Балаклії "полетять голови".

Всі подробиці в спецтемі Взрывы боеприпасов в Балаклее

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вибух загибель Балаклея ВСУ військовослужбовці халатність підозра

Джерело: Сьогодні

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