Смертельний челендж: навіщо підлітки вживають убивчі дози таблеток (відео)

Після трагедії в Боярці під Києвом історія ледь не повторилася в Умані

В Україні знову сталася моторошна історія зі школярками та пігулками. Цього разу наковталися ліків двоє восьмикласниць з Умані Черкаської області. Попередньо, це знову той самий спазмолітик. А в соцмережах – ще безліч так званих "груп смерті".

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Олексій Кашпоровський.

Школярку, яка вижила у Боярці під Києвом після 40 пігулок, вже перевели з реанімації. Заклик випити шалену дозу ліків дівчина побачила в інтернеті. Її однокласниця померла після цього експерименту.

Життю загрози нема. Так сьогодні лікарі коментують стан 12-річної школярки, яку привезли до них непритомною. Удвох із подругою вони випили по 40 таблеток ліків, що знімають біль та спазми, а у великих дозах спричиняють смерть. Одну з дівчат врятувати не вдалося. Батьки другої ще вчора категорично забороняли лікарям коментувати стан доньки. Та сьогодні – передумали.

Генеральний директор Київської обласної дитячої лікарні у м. Боярка Катерина Савінова розповідає:

"Мама пояснила, чому вона змінила своє рішення, тому що вчора вона нам забороняла давати будь-які коментарі, з тою метою, щоб така трагедія не трапилась в інших сім’ях, щоб батьки були більш уважними".

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За словами лікарів, мама дівчинки весь час перебуває поруч із нею. З дитиною вже спілкувався психолог та правоохоронці. Вони намагаються по гарячих слідах з’ясувати, що саме штовхнуло школярок на смертельний експеримент.

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Дівчинка, що вижила, розповіла, що в Мережі знайшла відео, яке спонукало її проекспериментувати. Тож зараз кіберполіцейські перевіряють, де саме вона його знайшла.

Що стало причиною трагедії, хочуть з’ясувати і рідні загиблої дівчинки. Не на камеру батько розповідає: коли зранку відвозив доньку до школи, вона була такою ж веселою і безтурботною, як і зазвичай. Батьки були розлучені, але робили все, аби діти відчували їхню любов. Та навіть негаразди в родині не завжди є причиною таких вчинків, кажуть експерти з безпеки. Часто жертвами небезпечних челенджів стають діти і з люблячих родин.

Експерт з питань безпеки дітей Олена Лізвінська пояснює:

"Щоб підкреслити власну значущість, дуже часто підлітки сприймають ці всі челенджі як спосіб самоствердитися в дитячому колективі, особливо якщо є проблеми з однолітками, соціалізацією, або довести якісь речі самому собі".

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У тому, що смертельні челенджі – досить поширене явище, переконатися не складно. Буквально за півгодини "Сьогодні" знайшли три так звані "групи смерті". В одній з них – понад сотня учасників. Судячи з дописів – підлітки. Так звані "куратори" ведуть з ними гру, яка має скінчитися смертю.

"Є такі люди, які живуть за рахунок того, що завдають відчутної шкоди іншим дітям і підліткам. Вони від цього отримують якесь дивне задоволення", – продовжує Олена Лізвінська.

Зараз кіберполіцейські аналізують соцмережі та гаджети, якими користуються учні школи у Боярці. Сподіваються, що це дозволить з’ясувати причину трагедії. І допомога батьків правоохоронцям точно не завадить.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, НП сталася 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія" у Боярці. Дівчата 12 і 13 років купили в аптеці пігулки і випили їх в туалеті ліцею – кожна по 40 штук. Виявили їх у вбиральні однокласники, які прийшли подивитися на ефект. Виявилося, що коли вони ковтали, то відправили повідомлення, що п'ють останню таблетку.

Натепер стан молодшої дівчинки середньо важкий, кажуть лікарі. Дитина вже дала свідчення правоохоронцям, нині з нею працює психолог.

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