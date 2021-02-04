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Смертельна пожежа в лікарні: Степанов терміново вирушив до Запоріжжя

4 лютого, 09:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У МОЗ розповіли, скільки всього людей загинули і постраждали в результаті пожежі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відправився в Запоріжжя через пожежу в інфекційній лікарні, в якій загинули і постраждали кілька людей.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Міністр підтвердив, що загинули чотири людини, двоє отримали пошкодження і сімох вдалося евакуювати.

"Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я у терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", – написав Степанов.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Запорізькій області була ще одна НП – через замикання на підстанції місто Енергодар було відключене від електропостачання. Однак станом на вечір 3 лютого енергетики Запорізької ТЕС відновили електропостачання.

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Тим часом в Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки. Верховна Рада поки тільки прийняла відповідний законопроєкт у першому читанні.

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Запоріжжя лікарні пожежа Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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