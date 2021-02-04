Смертельна пожежа в лікарні: Степанов терміново вирушив до Запоріжжя

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відправився в Запоріжжя через пожежу в інфекційній лікарні, в якій загинули і постраждали кілька людей.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Він висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Міністр підтвердив, що загинули чотири людини, двоє отримали пошкодження і сімох вдалося евакуювати.
"Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я у терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", – написав Степанов.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Запорізькій області була ще одна НП – через замикання на підстанції місто Енергодар було відключене від електропостачання. Однак станом на вечір 3 лютого енергетики Запорізької ТЕС відновили електропостачання.
Тим часом в Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки. Верховна Рада поки тільки прийняла відповідний законопроєкт у першому читанні.
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