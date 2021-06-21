Смертельний вибух у Київській області та підвищення тарифів Приватбанку – головні новини СЬОГОДНІ

Сьогодні українці обговорювали, як у Байдена жорстко звернулися до Китаю через коронавірус, а в Київській області через вибух загинула людина

21 червня у Київській області прогримів вибух у багатоповерхівці, ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24", а в Байдена жорстко звернулися до Китаю через коронавірус.

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Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини понеділка.

Підвищення тарифів на перекази через "Приват24"

Тарифи "Приват24" оновлюються / Фото: уніан, Flickr

ПриватБанк почав підвищувати комісії при переказі коштів через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш 3 і не більше 200 гривень). Розцінки ввели в шести областях України.

Звернення Байдена до Китаю через COVID-19

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Помічник Байдена закликав владу Китаю впустити до країни ще одну групу розслідувачів. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай опиниться у міжнародній ізоляції, якщо не дозволить провести у себе розслідування про походження коронавірусу.

Тим часом Америка буде і далі працювати над тим, щоб з'ясувати, як коронавірус SARS-CoV-2 взагалі з'явився і хто несе за це відповідальність.

Вибух у Білогородці Київської області

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У квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки прогримів вибух, після цього почалася пожежа. У результаті один чоловік загинув, його тіло знайшли на місці пожежі. Ще троє – 13-річна дитина та двоє дорослих чоловіків – у лікарні.

Місцеві жителі не зможуть повернутися ночувати у свої квартири – деякі відправилися до родичів, іншим шукають місце для ночівлі. При цьому рятувальники і поліцейські поки не готові назвати причину вибуху. Це будуть з'ясовувати, коли загоряння остаточно погасять.

Як працювати з електронною трудовою людям пенсійного віку

Паперові трудові книжки вийдуть з ужитку / Фото: Сьогодні

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Згідно з новим законом про електронні трудові книжки, виплата пенсій буде призначатися автоматично, без особистого звернення до Пенсійного фонду України.

Однак людина, яка досягла пенсійного віку, все одно зможе працювати далі і просити про більш пізній вихід на пенсію. Але про це потрібно повідомити окремо і до автоматичного призначення пенсії.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо