Смертність від COVID-19 в Україні побила осінній рекорд: що відбувається

Хворі COVID-19 стали частіше помирати. Учені з Національної академії наук порівняли показники нинішньої хвилі захворюваності з осінньою. Зараз в день помирає більше хворих, ніж восени, коли захворюваність досягла першого піку.

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Що відбувається із захворюваністю, розбирався "Сегодня".

Що з'ясували вчені?

Летальність від коронавируса зростає все швидше. Попередній пік захворюваності Україна пройшла восени. Тоді в добу від COVID-19 вмирали 205 людина. А останні сім днів число смертей на добу зросла до 213. Цей показник продовжує швидко рости, відзначають в НАН України.

Якщо в жовтні і листопаді в лікарнях по країні перебувало до 30 тис. хворих і пацієнтів з підозрою на COVID-19, то тепер ця позначка вперше пересічена і йде до 35 тис. зайнятих ліжок. До нового максимуму зросла кількість хворих, яким потрібна подача кисню і апарати ШВЛ.

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Через кілька тижнів число летальних випадків досягне 250 за добу.

"Число випадків хвороби за останні 7 днів наблизилося до позначки 10 тис. в день, що при спостереженні летальності 2,5% потенційно відповідає 250 летальних випадків в день із запізненням близько двох тижнів", – прогнозують вчені.

Збільшення летальності серед нових хворих почали фіксувати ще в лютому. Відсоток смертей вже тоді був вище, ніж під час осеннью хвилі, каже Ігор Бровченко, голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України. Зараз насправді через переповнені лікарні показник летальності може ще збільшитися.

Число смеретей від COVID-19 збільшиться до 40 000 в квітні

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Щотижня число госпіталізованих з COVID-19 зростає на 20%, зазначає Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки. Це спостерігається останні чотири тижні. З ростом госпіталізацій зростає і смертність.

"Є певний лаг між госпіталізаціями і летальністю. Спочатку хворий потрапляє в статистику як виявлений випадок або госпіталізований. І через деякий час, на жаль, людина може померти. Між появою симптомів і датою смерті, якщо випадок смертельний, то проходить близько 2-3 тижнів . Тому коли ми бачимо сплеск, то через два тижні ми побачимо наздоганяння сплеску в показнику смертності. Це те, що ми бачимо зараз ", – каже Юрій Ганіченко.

За час пандемії від коронавируса померли 28986 українців. Летальність продовжить рости, прогнозує аналітик. За середнім "жовтим" сценарієм зростання триватиме до квітня. Потім він повинен стабілізуватися – збільшиться кількість "червоних" регіонів, де будуть обмеження і вони будуть впливати позитивно. Однак будуть інші регіони, де зростання продовжиться. Тому показник смертності буде балансувати.

"І ось тоді країна буде балансувати між необхідністю вводити локдаун або не вводити. Показник смертності зараз зростає і буде зростати приблизно до 300 випадків в день в середньому за тиждень. До квітня сумарна кількість летальних слуваев зросте до 40 000 на нашу среденй варіантом", – розповів Юрій Ганіченко.

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