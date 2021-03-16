Смертність від COVID в Україні: вчені дали невтішний прогноз

Зростання смертності від коронавірусу спостерігатиметься як мінімум ще до початку квітня, прогнозують вчені.
Про це йдеться у звіті Національної академії наук України.
"Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід очікувати як мінімум до початку квітня", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що число пацієнтів у лікарнях перевищило максимум осінньої хвилі.
Також нового максимуму сягнула кількість хворих, які потребують подачі кисню, і число хворих на ШВЛ.
Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 9642 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 474 дитини і 313 медпрацівників.
Також раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.
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