Смертність від COVID в Україні: вчені дали невтішний прогноз

Число хворих у відділеннях реанімації наблизилося до максимуму

Зростання смертності від коронавірусу спостерігатиметься як мінімум ще до початку квітня, прогнозують вчені.

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Про це йдеться у звіті Національної академії наук України.

"Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід очікувати як мінімум до початку квітня", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що число пацієнтів у лікарнях перевищило максимум осінньої хвилі.

Також нового максимуму сягнула кількість хворих, які потребують подачі кисню, і число хворих на ШВЛ.

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Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 9642 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 474 дитини і 313 медпрацівників.

Також раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.

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