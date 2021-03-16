Смертність від коронавірусу в Україні вже перевищила показники осінньої хвилі – НАН

В Україні стрімко зростає кількість смертей у результаті коронавірусної інфекції, смертність нинішньої хвилі вже перевищила показники осені.

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Про це йдеться в звіті з епідеміологічної ситуації, підготовленому вченими НАН України.

Вчені зазначають, що попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей на добу, але тоді це число було не зовсім об'єктивним, оскільки в нього увійшли і старі, довнесені до реєстру випадки. Тому зафіксовані на 16 березня 213 нових летальних випадків на добу є рекордом.

"Сьогоднішнє ж число (213 смертей. – Ред.) не пов'язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", – йдеться в звіті.

Вчені також зазначили, що в Україні за останній тиждень прискорилося зростання кількості нових зареєстрованих випадків COVID-19 і темпи зростання повернулися до "досвяткового" рівня. У НАН відзначають, що зниження темпів поширення минулого тижня було, в основному, пов'язано зі святкуванням 8 Березня, тому не відображало реальної епідемічної динаміки.

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Зазначимо, в Україні за останню добу виявили 9642 нових випадки інфікування коронавірусом, з них захворіли 474 дітей і 313 медпрацівників.

Ми також писали, що в НАН спрогнозували, що зростання смертності від коронавірусу в Україні буде спостерігатися щонайменше до початку квітня.

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