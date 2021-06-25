Смертоносний торнадо у Чехії і катастрофа військового вертольота у РФ – головні новини за ніч

Стихія зрівняла з землею чотири села у чеській Моравії, а в Ленінградській області Росії загинули троє військових – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Смертоносний торнадо у Чехії

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У Чеській Моравії пронісся один із найсильніших торнадо, що коли-небудь ставалися в країні, який практично зрівняв із землею чотири села. Загинули щонайменше п'ятеро людей, понад 150 поранені, безліч людей усе ще під завалами.

Наслідки торнадо у Чехії / twitter.com/CT24zive

Україна підтримала обвинувачення Канадою Ірану

У МЗС України заявили, що згодні зі звітом групи судових експертів Канади, який підтверджує, що цивільні і військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття лайнера "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) у 2020 році, а також зневажливе ставлення до людського життя іранською владою.

Обвалення багатоповерхівки у Флориді

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В американському штаті Флорида сталося часткове обвалення 12-поверхового житлового будинку – під завалами, як припускають, можуть залишатися близько сотні людей.

В результаті обвалення в передмісті Майамі були знищені 55 квартир з 136. Фото: REUTERS/Marco Bello

Катастрофа військового вертольота в Росії

У Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Усі, хто знаходилися на борту загинули. У Мережі з'явилися фото і відео з місця аварії.

Реклама Катастрофа вертольота Росгвардії у Ленінградській області / колаж "Сьогодні"

Добкін "роздягнув" жінку-депутата

Колишній глава Харківської області та народний депутат VIII скликання Михайло Добкін у перепалці з нинішнім депутатом Ради Юлією Клименко про четвертого президента, який утік в 2014 році з Україн, вказав на те, що вона, засуджуючи Віктора Януковича, одягнена в "кольори Партії регіонів". Це змусило жінку зняти частину одягу.

Зеленський про Єрмака

Президент Володимир Зеленський впевнений у голові свого Офісу Андрієві Єрмаку і вважає його реальним патріотом, який дуже багато працює тільки заради України. Глава держави також розповів, коли Єрмак піде з політичної арени.

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