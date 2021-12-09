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Смішні та незграбні. Біля української станції в Антарктиді з'явилися перші пінгвінята (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 12:01
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Минулого року дитинчата пінгвінів з'явилися на 10 днів пізніше
Перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді.
Перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді. / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися перші дитинчата пінгвінів. Один з'явився на мисі Марина, поблизу станції, а другий з іншого боку – на мисі Пінгвін Поінт.

Про це повідомляє Національний арктичний науковий центр.

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Перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді: там їх будуть гріти, годувати та охороняти батьки. До речі, як і в ситуації з висиджуванням яєць, пара пінгвінів робить це по черзі. Доки хтось один сидить на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.

"Зараз малята дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір'я вкриті сірим пушком. Десь за місяць вони почнуть линяти й змінювати наряд, а також полишатимуть гнізда та збиратимуться в "ясла". У цей час обоє батьків зможуть одночасно ходити в океан за крилем і продовжуватимуть годувати дітей. Цікаво, що вони безпомилково знаходять в "яслах" своїх "нащадків" і діляться їжею лише з ними", – розповідають українські науковці.

Тільки після закінчення линьки пінгвінята (які на той час вже будуть розміром з батьків) вчитимуться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу.

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Фото: Оксана Савенко

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Малята цього року з'явилися раніше

Українські дослідники обіцяють показати, як це все буде відбуватися. Мова йде про субантарктичного пінгвіна або дженту.

"Цього року пінгвіни досить рано почали гніздувати біля станції. Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тож відповідно й малята з'явилися раніше, ніж зазвичай. Приміром, торік перші пінгві вилупилися 19 грудня – якраз до Дня святого Миколая", – пояснили науковці.

Фото: Оксана Савенко

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