Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини України

Ілля Ківа готується стати адвокатом

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 вересня, 17:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нардеп здав іспит на право займатися адвокатською діяльністю
Ілля Ківа завжди поруч з лідером своєї партії Віктором Медведчуком / Колаж "Сегодня"
Ілля Ківа завжди поруч з лідером своєї партії Віктором Медведчуком / Колаж "Сегодня"

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа готується отримати право займатися адвокатською практикою. У січні 2021 року він здав іспит на адвоката, а в цьому місяці очікується підтвердження його кваліфікації радою адвокатів.

Про це повідомляє Bihus.Info

Реклама

Читайте також:

Інформація про цей іспит міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів. Запис в реєстрі свідчить про те, що Ківа Ілля Володимирович здавав іспит в Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Реклама

У той же час, після іспиту кандидат повинен пройти 6 місяців стажування у адвоката з досвідом не менше 5 років, а рада адвокатів Закарпатської області повинна зібратися у вересні і дати своє рішення, чи може кандидат Ківа почати роботу в якості адвоката.

Ілля Ківа прокоментував припущення ЗМІ, що він збирається зайнятися адвокатською діяльністю.

"Не тільки адвокатом, а й проповідником, і дитячим психологом", – так відповів нардеп Ілля Ківа на питання журналістів "Суспільного" , чи планує він працювати адвокатом.

  • Нагадаємо, 26 квітня Ілля Ківа став кандидатом наук з державного управління, "захистивши" дисертацію, яку йому зарахували, хоча він і не зміг відповісти на питання вчених. Це викликало великий скандал, тим більше що, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і підроблені довідки .
  • Пізніше Міністерство освіти і науки почало перевірку матеріалів про надання народному депутату Іллі Ківі ступеня кандидата наук .
Реклама

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 вересня 1991. Кримські татари провели пікет на Майдані Незалежності та у Маріїнському парку Києва

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 197 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти