ЗМІ виклали нову розмову Медведчука і Суркова: Шісток не даємо – шановані люди

У Мережі з'явився новий запис розмови людей, чиї голоси схожі на належні нардепу Віктору Медведчуку і колишньому помічникові президента РФ Владиславу Суркову.

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За повідомленням Оглядача, редакція отримала запис з достовірних джерел.

Всього у файлі три епізоди. У них сторони обговорюють зв'язки з т. зв. "міністром оборони ДНР" Кононовим, корупційні схеми на окупованих територіях (постачання готівки в Дебальцеве), а також створення якоїсь "ради міст".

Крім того, зважаючи на запис, нібито Сурков озвучував Медведчуку своє бачення Мінських угод і особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник, з огляду на діалог, брав активну участь у створенні сценарію, вигідного країні-агресору Росії.

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Наводимо повну розшифровку аудіозапису.

Розмова 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Так-так.

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З.: Віть, ну буде "Цар" там.

М.: Га?

З.: Кононов, "Цар" буде (так званий "міністр оборони "ДНР". – Ред.)

М.: Кононов, так?

З.: Так, позивний у нього "Цар".

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М .: Передадуть всі координати Тарасу (орієнтовно – Козаку. – Ред.)

З.: Тарасу дадуть зараз, так?

М.: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.

З.: А Кононов – він "міністр оборони"?

М.: Так. Він сам буде цим займатися.

З.: Є, давай. Бувай, дякую.

Розмова 2

Медведчук: Є прохання, Слав. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він взагалі... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку..." А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що той теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі.

Сурков: Алло, Віть. А тема там яка?

М.: А тема – Дебальцеве і постачання туди готівки.

С.: А, це він за цією ж темою, я зрозумів.

М.: Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, що зі мною працює, і щодо полонених серед іншого.

С.: Я читав, його призначили, зокрема, щодо полонених. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.

М.: Ну, коротше, скажи... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...

С.: Шанована людина, так?

М.: Шісток не даємо, так! Так-так, шановані люди.

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Розмова 3

Медведчук: Але якщо давати це в контексті двох законів, то ось цю "раду міст" я викинув. Тому що нібито є той закон... Це ж я давав для нашого президента, який наче подивився і каже: "Запропонуй". Я кажу: "Це не підійде". – "А ти запропонуй". Ну, я запропонував. Це не підійшло. Все, завтра з'являється... Його ж немає, він у від'їзді, його немає. Він же поїхав, а тільки буде завтра.

Сурков: Угу.

М.: У мене така пропозиція. Ось що я тобі послав тоді раніше. Де ця "рада міст" була.

С.: Так!

М.: Так-так, у мене вона є.

С.: Вона ж у тебе є. Оце ось можна провести. Ну, далі...

М.: Є, звичайно.

С.: Але...

М.: Все, я... послухай. Так давай, ось ти подумай добре... Може, ще щось додати треба? Це ж торгівля почалася? Послухай, до цього я ж не казав про те, що хтось щось бачив або щось хтось робить. Це моя думка.

С.: Так, робить. Але нижче відступати, Віть, ну неможливо.

М.: Почекай-почекай. Добре, я обговорю.

С.: Для мене дуже важливо ось цей політичний вимір, там "рада міст", якась платформа...

М.: Та нє, це ми напишемо. Славо, погодься, що крім "ради міст", все інше в цілому залишилося колишнім.

С.: Так, це правда.

М.: Так, тоді навіщо ти мене звинувачуєш?

С.: Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш?

М.: Послухай, ти зрозумів, чому "раду міст" я прибрав, так? Тому що це відповідало цьому... А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде "рада міст".

С.: Все, тоді я тебе зрозумів. Добре, тоді буду чекати від тебе якогось сигналу. Так? Правильно я розумію? Мою версію запропонуй.

М.: Та правильно. 100%, я думаю, там...

С.: І в 10-ту статтю ввести, ну, підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акта виборів в МСУ і порядку їхнього проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну в нас політичний фундамент піде з договору.

М.: Ну, поки його ніхто не скасовує, послухай. Він мені сказав перед від'їздом, що він нічого не скасовує. Він каже: "Я сказав, до 1 грудня". Я кажу: "Вже 1 грудня пройшло". Я кажу: "Навіщо тепер?" Він мені: "Та ні, тепер поки ніхто нічого робити не буде".

С.: Ну ти передай таке побажання.

М.: Звичайно, передам.

С.: Не від себе, скажи, що "москалі знову там".

М.: Так а що, як від себе? Так я не можу свою думку висловити, чи що? Так я весь час говорю.

С.: Так-так.

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що інший аудіозапис телефонної розмови, в якому чути голоси Віктора Медведчука і Владислава Суркова, поки не є доказом у кримінальному провадженні СБУ про фінансування тероризму.

Як повідомляли новини "Сьогодні", сайт "Цензор.нет" оприлюднив запис нібито розмови Суркова і Медведчука, датований ще 2014 роком. Вони обговорювали обмін полоненими, а також з'ясувалося ще багато цікавого. Наприклад що Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з Росії. Йшлося про схему, в якій була присутня російська компанія "Інтер РАО" та її структури в окупованому Криму.

Також співрозмовники обговорили, як Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році. Причому український політик доповідав про свої дії помічникові Путіна.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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