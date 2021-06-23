Русский
$ 27,31
32,47
  1. Новини України

Чи зможуть подорожувати у ЄС щеплені CoronaVac українці: МЗС обнадіяв

23 червня 2021 22:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вакцина китайської фармкомпанії схвалена ВООЗ, але поки не схвалена ЕМА, хоча вже на розгляді європейського регулятора

Вакцина CoronaVac і паспорт вакцинації / колаж "Сьогодні"

Вакцина CoronaVac і паспорт вакцинації / колаж "Сьогодні"

Вакцина від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech, якою зараз роблять щеплення в Україні, поки не схвалена в Європейському союзі, але визнана ВООЗ, тому рішення про в'їзд українців, вакцинованих цим препаратом, кожна європейська держава приймає самостійно.

Реклама

Про це повідомили в МЗС України, передає видання "Гордон".

Державам – членам ЄС рекомендується надавати дозвіл на в'їзд тим громадянам, які принаймні за 14 днів до дати прибуття пройшли повну вакцинацію однією з вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) – це препарати Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson.

Що з CoronaVac

Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ, але поки не схвалена ЕМА, хоча вже перебуває на розгляді європейського регулятора.

"Кожна держава – член ЄС може самостійно ухвалювати рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн з урахуванням принципу взаємності у разі, якщо вони пройшли повну вакцинацію вакцинами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – роз'яснили у зовнішньополітичному відомстві.

Чи визнають в ЄС українські паспорти вакцинації

Реклама

У МЗС також зазначили, що Міністерство охорони здоров'я України завершує підготовку українського сертифікату про вакцинацію і після його схвалення Кабміном МЗС займеться взаємним визнанням таких сертифікатів на двосторонньому рівні з іншими державами.

Не пропусти!
Відео голів та огляд матчу Португалія – Франція на Євро-2020
Португалія і Франція порадували результативністю

У міністерстві також нагадали, що в ЄС 14 червня був схвалений регламент про європейський цифровий сертифікат COVID, який набуває чинності 1 липня 2021 року і створює умови для визнання сертифікатів вакцинації третіх країн, а сертифікати ЄС про вакцинацію будуть видаватися усім особам, щепленим вакцинами, визнаними EMA і ВООЗ.

Таким чином за умови визнання українських сертифікатів Євросоюзом міжнародний сертифікат вакцинації, виданий в Україні після вакцинації CoronaVac, також буде чинний у ЄС.

Нагадаємо, 11 червня Євросоюз ухвалив рішення послабити обмеження на поїздки для вакцинованих від COVID-19. Отже, люди, які протягом 14 днів пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, можуть вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний Київ
80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний КиївУкраїна
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)Україна
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
За посвідченням пільговиків у транспорт скоро не пускатимуть – Кабмін подав до Ради законопроєкт
За посвідченням пільговиків у транспорт скоро не пускатимуть – Кабмін подав до Ради законопроєктЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти