Чи зможуть подорожувати у ЄС щеплені CoronaVac українці: МЗС обнадіяв

Вакцина китайської фармкомпанії схвалена ВООЗ, але поки не схвалена ЕМА, хоча вже на розгляді європейського регулятора

Вакцина CoronaVac і паспорт вакцинації / колаж "Сьогодні"

Вакцина від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech, якою зараз роблять щеплення в Україні, поки не схвалена в Європейському союзі, але визнана ВООЗ, тому рішення про в'їзд українців, вакцинованих цим препаратом, кожна європейська держава приймає самостійно.

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Про це повідомили в МЗС України, передає видання "Гордон".

Державам – членам ЄС рекомендується надавати дозвіл на в'їзд тим громадянам, які принаймні за 14 днів до дати прибуття пройшли повну вакцинацію однією з вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) – це препарати Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson.

Що з CoronaVac

Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ, але поки не схвалена ЕМА, хоча вже перебуває на розгляді європейського регулятора.

"Кожна держава – член ЄС може самостійно ухвалювати рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн з урахуванням принципу взаємності у разі, якщо вони пройшли повну вакцинацію вакцинами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – роз'яснили у зовнішньополітичному відомстві.

Чи визнають в ЄС українські паспорти вакцинації

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У МЗС також зазначили, що Міністерство охорони здоров'я України завершує підготовку українського сертифікату про вакцинацію і після його схвалення Кабміном МЗС займеться взаємним визнанням таких сертифікатів на двосторонньому рівні з іншими державами.

У міністерстві також нагадали, що в ЄС 14 червня був схвалений регламент про європейський цифровий сертифікат COVID, який набуває чинності 1 липня 2021 року і створює умови для визнання сертифікатів вакцинації третіх країн, а сертифікати ЄС про вакцинацію будуть видаватися усім особам, щепленим вакцинами, визнаними EMA і ВООЗ.

Таким чином за умови визнання українських сертифікатів Євросоюзом міжнародний сертифікат вакцинації, виданий в Україні після вакцинації CoronaVac, також буде чинний у ЄС.

Нагадаємо, 11 червня Євросоюз ухвалив рішення послабити обмеження на поїздки для вакцинованих від COVID-19. Отже, люди, які протягом 14 днів пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, можуть вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

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