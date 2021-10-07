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Авто зім'яло, як консервну банку: в Польщі у ДТП загинули молоді українці

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 13:04
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Вони померли у віці 21 і 22 роки. На місці події працює поліція
У Польщі загинули українці. Фото: колаж "Сьогодні"
У Польщі загинули українці. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Катовіце (Польща) внаслідок страшної аварії загинули два хлопці з України у віці 21 і 22 роки. Їхній автомобіль злетів з траси, перекинувся і врізався у дерево.

Про це повідомляє польське видання Super Express.

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Деталі ДТП

Аварія сталася на проспекті Розденського о 6:30 ранку. Заступниця комісара поліції Катовіце Агнешка Жилка розповіла, що автомобіль Opel злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево.

Внаслідок ДТП загинули двоє українців віклм 21 і 22 роки. Поліція перекрила дорогу і з'ясовує всі обставини.

Українців розчавило, як консервну банку

За словами очевидців аварії, від удару автомобіль українців зім'яло, як консервну банку. Так, тіла хлопців з транспортного засобу вирізали рятувальники.

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ДТП з українцями в Польщі. Фото: Super Express
ДТП з українцями в Польщі. Фото: Super Express

Нагадаємо, раніше троє українців загинули в ДТП у Польщі. З невідомої причини водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.

Також ми писали про те, що громадянин України врятував постраждалих у масштабній ДТПв Польщі. Аварія сталася 9 червня на автомагістралі A6 неподалік Щеціна в північно-західній Польщі, тоді загинули шестеро людей.

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За словами свідків, коли українець побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.

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