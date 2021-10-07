Авто зім'яло, як консервну банку: в Польщі у ДТП загинули молоді українці

У місті Катовіце (Польща) внаслідок страшної аварії загинули два хлопці з України у віці 21 і 22 роки. Їхній автомобіль злетів з траси, перекинувся і врізався у дерево.
Про це повідомляє польське видання Super Express.
Деталі ДТП
Аварія сталася на проспекті Розденського о 6:30 ранку. Заступниця комісара поліції Катовіце Агнешка Жилка розповіла, що автомобіль Opel злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево.
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Внаслідок ДТП загинули двоє українців віклм 21 і 22 роки. Поліція перекрила дорогу і з'ясовує всі обставини.
Українців розчавило, як консервну банку
За словами очевидців аварії, від удару автомобіль українців зім'яло, як консервну банку. Так, тіла хлопців з транспортного засобу вирізали рятувальники.
Нагадаємо, раніше троє українців загинули в ДТП у Польщі. З невідомої причини водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.
Також ми писали про те, що громадянин України врятував постраждалих у масштабній ДТПв Польщі. Аварія сталася 9 червня на автомагістралі A6 неподалік Щеціна в північно-західній Польщі, тоді загинули шестеро людей.
За словами свідків, коли українець побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.