Спочатку грози, а потім до +27: коли до України прийде спека

Синоптики розповіли, якою буде погода на 9 травня і які сюрпризи чекають українців

До кінця тижня очікуються температурні гойдалки, періодично на заході холоднішатиме, а потім знову теплішатиме. Істотне потепління до +27 чекаємо вже наступного тижня. А поки Україною блукатимуть дощі з грозами.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру і прогноз синоптика Наталки Діденко.

У четвер, 6 травня, в центральних, західних і північних областях 14-16 тепла. На півдні і сході до +21. Дощі майже по всій країні, крім Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. У Києві теж дощ.

У п'ятницю, 7 травня, майже всі області (крім Донбасу, Запорізької та Херсонської областей) накриють грози. Температура повітря залишиться на тому ж рівні.

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У суботу, 8 травня, у центрі, на заході та півночі країни похолодає до 11-13 градусів. На сході і півдні все ті ж +20. Цього дня дощитиме скрізь. У Києві максимум +15 і мокро.

У неділю, 9 травня, погода налагодиться – дощі залишать Україну. Температура повітря 14-18 градусів. На сході після суботніх +20 градуси опустяться до 13-15. У Києві сонячно і до +17.

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У вихідний понеділок, 10 травня, прийде істотне потепління до західних областей, до +24. У решті регіонів в районі 20 тепла.

А що далі?

Синоптик Наталка Діденко у Facebook написала, що вже з 10-11 травня і весь наступний тиждень буде дуже тепло, 20-27 градусів.

10, 11 і 12 травня без дощів, а ось 13 числа знову буде мокро.

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Квітень в Україні видався досить холодний, іноді навіть сніжний. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть одне одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.