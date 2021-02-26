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Спочатку мокрий сніг, а потім тепло: якої погоди чекати на початку березня

26 лютого, 17:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зимі вже кінець і весна з перших днів вступить у свої права, очікується до +10

Якщо на вихідних ще прийде невелике похолодання, то початок весни буде досить теплим. Лише 1 березня погоду зіпсують неприємні опади, але потім почне теплішати і буде сухо.

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Про це свідчать дані карт Укргідрометцентру.

У понеділок, 1 березня, будуть дощі з мокрим снігом частково на заході країни, в центрі і у Чернігівській області. При цьому майже всюди буде 2-4 градуси тепла вдень і від -1 до +1 вночі. У Києві 2-4 тепла і мокрий сніг.

У вівторок, 2 березня, різко потеплішає, особливо в західних областях – там до +10. У центрі і на півдні до +8, на сході і півночі – 3-6 градуси тепла. Опадів ніде не прогнозується. У столиці 4-6 тепла і сухо.

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У середу, 3 березня, температура повітря буде такою ж, як напередодні. Лише на півдні потеплішає до +10. І знову без опадів.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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погода прогноз погоди весна березень

Джерело: Сьогодні

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