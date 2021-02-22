Спочатку мороз -15, а потім потеплішає до +15: які сюрпризи готує погода

Синоптик розповіла, де в Україні буде найхолодніше, а кому пощастить з теплом

В Україну 23 лютого зайде короткочасне похолодання, температура повітря вночі опуститься нижче 10 градусів морозу. При цьому на півдні і заході буде справжня весна.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

У вівторок в східній частині України, Сумській, Чернігівській, Полтавській областях та Дніпрі з районами похолодає вдень до 5-12 градусів морозу. Вночі на північному сході навіть місцями до 12-15 морозу.

Головні традиції і заборони на Водохреще / Фото: Unsplash

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А ось на заході і півдні буде тепло, 4-9 градусів вище нуля, на Закарпатті до +12.

На решті території України вдень – близько нуля.

Опади 23 лютого не очікуються. На сході, північному сході і в центрі України пориви південно-східного вітру можуть бути сильними, штормовими.

У Києві протягом дня близько нуля, без опадів, хоча і хмарно. Однак пізно ввечері у вівторок, а потім у середу в столиці сніг і мокрий сніг. 24 лютого у Києві короткочасно похолодає.

У четвер-п'ятницю в Україні знову буде теплішати, особливо на Закарпатті і в Прикарпатті. Там температура повітря сягатиме 13-15 градусів тепла.

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Тим часом народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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